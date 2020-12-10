العبادي يكشف جواب المرجعية على رسالة الدعوة بتغيير المالكي في 2014

2020/12/10 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس الوزراء الأسبق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، جواب المرجعية الدينية العليا، في تغيير رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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