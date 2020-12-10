انفجار بيروت.. القضاء يتهم رئيس حكومة و3 وزراء سابقين

2020/12/10 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز } وجّه القضاء اللبناني اليوم اتهاما لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين بالإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح آلاف الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت أوائل أغسطس/آب الماضي، بينما قال دياب إنه مرتاح الضمير بشأن تعامله مع الحادث.

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