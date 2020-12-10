العبادي يكشف جواب المرجعية الدينية في تغيير المالكي بعد انتخابات 2014

2020/12/10 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء الأسبق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الخميس، جواب المرجعية الدينية العليا، في تغيير رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال العبادي في برنامج تلفزيوني، ان “قيادة حزب الدعوة الاسلامية اجتمعت بعد انتخابات 2014 واتفقت على كتابة رسالة الى المرجعية الدينية العليا وبالفعل حصل هذا”، مبينا ان “المالكي وقيادة الحزب خول شخصين بكتابة الرسالة وبعد كتابتها تم إرسال نسخة منها اليه (المالكي) للإطلاع عليها ورغم مرور يومين من استلامها لم يرد منه جواب فتم إرسالها الى المرجعية العليا”.

وأضاف العبادي، ان “جواب المرجعية كان مؤيداً لتغيير المواقع ومنصب رئيس الوزراء (الذي كان يشغله آنذاك)”، لافتا الى ان “حزب الدعوة الإسلامية اجتمع عقب ورود الرسالة من النجف وألتزم الحزب بجواب المرجعية في 2014 وتم ترشحي لرئاسة الوزراء وتوليت إدارة الحكومة”.

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