2020/12/10 | 22:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم "إير بي إن بي" بنحو 140 بالمائة في أولى جلسات التداول، اليوم الخميس، ليتضاعف عن سعر الاكتتاب العام.

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