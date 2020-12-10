2020/12/10 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي، جانباً من تفاصيل وكواليس بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيراً إلى طلبات تقدمت بها عدة دول، لمساندة القوات العراقية، عبر مشاركة طائرات.

وقال العبادي خلال مشاركته في برنامج، "العاشرة" الذي يقدمه الزميل، كريم حمادي، وتابعه "ناس" (10 كانون الأول 2020) إن "دول الإمارات العربية المتحدة، طلبت مني المساهمة في عمليات التحرير، عبر السماح لطائراتها بدخول الأجواء العراقية، وكذلك الاردن وإيران تقدمتا بطلب بشأن ذلك، لكنني رفضت".

واضاف، "أن الدول المجاورة، وكل دول العالم لديها مصالحها الخاصة، لذلك أردت الاعتماد على أنفسنا، في مواجهة تنظيم داعش، فضلاً عن أن السماح لدولة، سيقود بالضرورة إلى السماح لدول أخرى، وربما تكون الأرض العراقية ميداناً للتنافس والصراع، وهو ما سينعكس على المعركة التي نخوضها ضد داعش".

وأشار إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب مني عند زيارته بغداد، بالسماح للطائرات التركية، بدخول الأجواء العراقية، والمساهمة في الحرب ضد داعش، فأجبته، بأنني لم اسمح لأحد بدخول أجوائنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي عن معركة الموصل: أربع دول طلبت السماح بدخول طائراتها لقصف داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي عن معركة الموصل: أربع دول طلبت السماح بدخول طائراتها لقصف داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).