كرديات عفرين.. شهادات مروعة من داخل الأقبية التركية

2020/12/10 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول زهيدة (اسم مستعار) وهي امرأة كردية في العقد الخامس من عمرها، "لمجرد كونك امرأة كردية، فهي تهمة كافية للاعتقال والاختطاف وحتى القتل".

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