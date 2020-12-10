الصيهود : يوم تحرير الموصل افشل المخططات والمشاريع التامرية التي ارادت تمزيق وحدة الصف الوطني

2020/12/10 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان يوم تحرير الموصل افشل المخططات والمشاريع التامرية التي ارادت تمزيق وحدة الصف الوطني.وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم : ان يوم تحرير الاراضي العراقية من براثن الارهاب الداعشي شكل قفزة نوعية في مجال كبح جماح تجار الارهاب والدماء وتوحيد ارادة الشعب والسياسيين المخلصين في حفظ امن واستقرار البلد وابعاده عن مشاريع التقسيم ".واضاف : ان دماء العراقيين بجميع مكوناتهم ومذاهبهم واديانهم قد امتزجت على ثرى الارض وتحريرها من عصابات داعش الارهابية واعطت وبعثت رسالة الى العالم ان وحدة العراقيين لا يمكن تفكيكها او اختراقها تحت اي ذريعة كانت بالتالي على الجميع الحفاظ على تلك المكتسبات الوطنية ".وتابع : ان معارك التحرير طورت من قدرات الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وجعلتها مثالا يحتذى بهم امام العالم كما وجعلتهم على اهبة الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية في اي مكان وزمان "./انتهى س

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