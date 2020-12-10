وزير الخارجيّة يستقبل مبعوث الرئيس الفلسطينيّ

2020/12/10 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين مبعوث الرئيس الفلسطينيّ، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب.وذكرت الخارجية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان الجانبين بحثا سُبُل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة".وأكّد الرجوب شكر فلسطين للعراق حكومة وشعباً لمواقفهم المساندة للشعب الفلسطيني، ودعمهم للقضية والقيادة الفلسطينيّة.وشدّد وزير الخارجيّة على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود، والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية، والاستقلال وكما تحددها القيادة الفلسطينيّة، داعياً إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة العراقيّة-الفلسطينيّة المشتركة وتفعيل مذكرات التفاهم في المشاورات السياسيّة.من جانبه دعا اللواء جبريل الرجوب الدول العربيّة لدفع مستحقات فلسطين المقررة في جامعة الدول العربيّة،موجهاً دعوة رسمية إلى الوزير لزيارة دولة فلسطين في أقرب فرصة ممكنة./انتهى7

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