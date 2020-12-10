العبادي يكشف كواليس تغيير الحكومة في عام 2014

2020/12/10 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي - مقابلة متلفزة

رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي: شبه استسلام تام في 2014 نتيجة سيطرة داعش على الأراضي العراقيةالعبادي: قسم العراق في عام 2014 على 3 مناطقالعبادي: كنا نُتهم بأن العراقيين ليس لديهم إرادة للقتالالعبادي: التضحيات على الأرض هي التي حققت النصرالعبادي: لا يمكن تحقيق الانتصار دون وحدة الشعب العراقيالعبادي: معركة جرف النصر كانت أساسية لإثبات قدرتنا على هزيمة داعشالعبادي: معركة تحرير الضلوعية كسرت العامل الطائفي وهزمت دعاية داعشالعبادي: رسالة المرجعية الدينية بـ2014 طالبت بتغيير رئيس الحكومة وكثير من المواقعالعبادي: حزب الدعوة هو من قام بإرسال الرسالة لأجل الحصول على جواب المرجعية الدينية

العبادي: أنا من خفّض رواتب الرئاسات الثلاث

يتبع ..

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