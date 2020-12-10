وفد حكومة الاقليم يعقد اجتماعا مع لجنة تفاوضية في بغداد

2020/12/10 | 22:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد حكومة اقليم كوردستان المتوجه الى العاصمة الاتحادية بغداد، برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، مساء اليوم الخميس، اجتماعا مع لجنة تفاوضية مشكلة بتوصية من مجلس النواب ومكلفة لايجاد حلول مناسبة ودستورية للمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

خلال الاجتماع، تم طرح وبشكل صريح، اسباب بدء المشاكل وكيفية معالجتها في سبيل مصلحة المواطنين في اقليم كوردستان والعراق.

من جانبه أبلغ قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اللجنة التفاوضية، ان حكومة الاقليم تبدي استعدادها كافة للتعامل مع حقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان وفق الدستور والقوانين المعمول بها، مبينا ان حكومة الاقليم تعلن كذلك، استعدادها للتوصل الى اتفاق.

اللجنة التفاوضية المشكلة من قبل مجلس النواب، كانت قد عقدت اجتماعاتها مسبقا مع الاطراف العراقية ذات العلاقة بالاضافة الى استعداداتها للتوصل بأسرع وقت الى ايجاد الية مناسبة للمسائل العالقة ولاسيما مشكلتي النفط والايرادات المالية.

في نهاية الاجتماع، طالبت اللجنة من وفد الاقليم تقديم مقترحاتها وتوصياتها، كي تتمكن اللجنة من توحيد تلك الطروحات مع خططها وايجاد منفذ يعمل على تسهيل مسألة تحديد المهام وحقوق اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

هذا ومن المقرر ان تعقد اللجنة التفاوضية والمشكلة من قبل مجلس النواب، خلال اليومين المقبلين، اجتماعا مع الحكومة الاتحادية لبلورة وايجاد حلول للمشاكل، بما يصب في مصلحة الطرفين.

PUKmedia خاص

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