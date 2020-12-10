طقس العراق.. آخر توقعات الأمطار خلال الأيام المقبلة

2020/12/10 | 22:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى ان ملامح الأمطار تبدأ بشكل ضعيف على المناطق الشمالية يومي الأحد والاثنين، وتكون متوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وتستمر إلى الجمعة، اما المناطق الوسطى والغربية فان فرص الامطار أقل بكثير والجنوبية ضعيفة او متفرقة.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي نائل العلي، نشرها عبر صفحته بالفيسبوك "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، قال فيها: "يستمر استقرار الجو خلال يوم غد الجمعة وكذلك يوم السبت، بعدها تبدأ ملامح الأمطار بشكل ضعيف على المناطق الشمالية يوم الأحد والاثنين مع استمرار الاستقرار في المنطقة الوسطى والحنوبية".

وأضاف ان "التوقعات تشير إلى امطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وتستمر إلى الجمعة".

وتابع، "اما المناطق الوسطى والغربية خلال مساء الثلاثاء والى نهار الأربعاء لكن تكون أقل بكثير، والجنوبية ضعيفة، او متفرقة، حسب اخر التوقعات".

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