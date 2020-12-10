2020/12/10 | 22:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن نجم البرنامج الساخر "ولاية بطيخ"، أمير عبد الحسين، انسحابه من البرنامج في رسالة وجهها إلى جمهوره.

وعزا عبد الحسين في مقطع مصور بثه عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، قراره إلى "خلافات فنية فقط".

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صفعة على وجه الموت

وقال "أموري"، أحد أبرز نجوم البرنامج وأكثرهم شعبية، "أتحدث إلى جمهوري بشكل جاد، أحببت أن تكونوا أول من يعرف، أعلن انسحابي من شركة وبرنامج (ولاية بطيخ)".

وأضاف، "ليست هناك مشاكل شخصية، بل هي خلافات فنية تحدث في كل العالم، وأتمنى التوفيق لأخوتي وأصدقائي في البرنامج"، كما وعد جمهوره بأعمال جديدة.

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