الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية لتعقب فلول الارهاب بمحافظة صلاح الدين

2020/12/10 | 22:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

نفذت قوات الحشد الشعبي، الخميس، عملية امنية بمحافظة صلاح الدين لتعقب فلول داعش الارهابي.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة مشتركة من اللواء 34 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية امنية لتعقب فلول “ داعش” الإرهابي جنوب محافظة صلاح الدين”.

واضاف ان “العملية شارك فيها إلى جانب اللواء 43 بالحشد الشعبي، فوج مغاوير عمليات سامراء وفوج طوارئ الثالث عشر وفوج طوارئ الرابع عشر، وقد شملت العملية مناطق السجلة والسعلوة وتل الذهب والمقالع”.



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