التطبيعية توجهُ إنذاراً للديوانية وتتوعد بإجراءات أخرى

2020/12/10 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إنذاراً إلى نادي الديوانية الرياضي بسبب الخروقات التي سجلت في المباراتين السابقتين اللتين أقيمتا على ملعب الفريق ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز.

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