بايدن يختار سوزان رايس لقيادة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الابيض

2020/12/10 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن الفریق الانتقالي للرئیس الأمریكي المنتخب جو بایدن، الخمیس، ان مستشارة الامن القومي السابقة سوزان رایس ستقود مجلس السیاسة الداخلیة بالبیت الابیض.

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