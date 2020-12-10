محدث.. أسعار النفط تصعد عند التسوية لأعلى مستوى منذ مارس

2020/12/10 | 23:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لأعلى مستوى منذ 9 أشهر، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

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