العبادي: الطائرة التي قصفت سليماني والمهندس كانت بموافقة عراقية

2020/12/10 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتقد رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، عدم تدقيق المسؤولين العراقيين في طبيعة الطلعات الجوية، للطائرات التي تدخل، الأجواء، مشيراً إلى أن الطائرة التي قصفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، كانت بموافقة عراقية.

وقال العبادي، خلال مشاركته في برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل، كريم حمادي، وتابعه "ناس" (10 كانون الأول 2020) إنه "في تلك الفترة لم يكن هناك تدقيق بشأن طبيعة الطلعات الجوية، للطائرات التي تدخل الأجواء العراقية، حيث كنت أدقق شخصياً بتفاصيل مهام هذه الطائرات".

ولفت إلى أن "العراقيين قد لا يعلمون بمهمة تلك الطائرات، والسؤال الأهم هنا، لماذا لم يدققوا في تفاصيل مهمة تلك الطائرات".

بشأن الجهة التي منحت الضوء الأخضر، أكد أنها "كانت وفق السياقات المعمول بها".

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