مصرع ثلاثة اشخاص في حادث مروري جنوب الكوت

2020/12/10 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ تسبب حادث مروري على طريق كوت - الحي، بمصرع /3/ اشخاص بينهم طفل في التاسعة من العمر.وقال مصدر في الشرطة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة خاصة يستقلها ثلاثة اشخاص بشاحنة لنقل المواد الإنشائية ، ما تسبب بمصرع شخص وابنه إضافة إلى سائق المركبة مبينا أن سبب الحادث هو السرعة وعدم الالتزام بقواعد السير "./انتهى

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