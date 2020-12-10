سيف نبيل ومحمد رمضان يعلنان عن عمل مشترك 'مفاجأة نارية وقنبلة'

2020/12/10 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن الفنانان سيف نبيل، ومحمد رمضان، الخميس، عن عمل يجمع بينهما وصفاه بـ"الناري" و"القنبلة"، سينتهي قريبا.

وقال الفنان العراقي سيف نبيل، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" واطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 كانون الاول 2020): "ترقبوا ..



قريبا عمل ناري عراقي مصري بين الفنان محمد رمضان وسيف نبيل".

من جهته كتب الفنان المصري، محمد رمضان، منشور على صفحته بـ"الفيسبوك"، واطلع عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي": انتظروا بأمر الله قنبلة مصرية عراقية من المطرب العراقي سيفنبيل ومحمد رمضان".

وأضاف "مفاجأة لجمهوري العراقي الغالي وجمهوري العربي الحبيب قريبا".

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