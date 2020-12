2020/12/10 | 23:25 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي العكيلي : نادي الجامعة سيكون في قلبي وعيني المكتب الاعلامي ابرمت الهيئة الإدارية لنادي الجامعة اليوم عقد رعاية مع موسسة التراث والفنون الراعي الرسمي لكلية التراث – الجامعة لرعاية النادي لأربعة سنوات مقبلة، في المؤتمر الذي أقيم في مقر كلية التراث بحضور رئيس الهيئة الإدارية للنادي يونس محمود ونائب رئيس الهيئة الإدارية ورئيس موسسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس نادي الجامعة يونس محمود : نسعى الى الاكتفاء من خلال عقد الرعاية مع كلية التراث first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الجامعة يونس محمود : نسعى الى الاكتفاء من خلال عقد الرعاية مع كلية التراث) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي الجامعة يونس محمود : نسعى الى الاكتفاء من خلال عقد الرعاية مع كلية التراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).