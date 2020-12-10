2020/12/10 | 23:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي: الطائرة المسيرة التي قتلت سليماني والمهندس كانت بموافقة عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/10 | 23:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: الطائرة المسيرة التي قتلت سليماني والمهندس كانت بموافقة عراقية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: الطائرة المسيرة التي قتلت سليماني والمهندس كانت بموافقة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).