2020/12/10 | 23:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع العراق ومصر، اليوم الخميس، اتفاقا تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي للسنوات (2020-2023).

وقال بيان لوزارة التعليم العالي، ان ” الاتفاق الذي وقعه عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وزير التخطيط خالد بتال النجم مع وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، تضمن تشجيع الجانبين على إقامة واستمرار التعاون الثنائي بين جامعات البلدين ومؤسساتهما العلمية بما يضمن تحقيق التوأمة بينهما وتقديم منح دراسية للطلبة العراقيين في الدراسات العليا والدراسة الجامعية الأولية في جميع التخصصات، فضلا عن فرص بحثية للأساتذة ضمن الاختصاصات العلمية”.

واضاف البيان، “اتفق الجانبان على تضمين زيارة أعضاء هيأة التدريس بالجامعات المرتبطة بأحد الطرفين المتعاقدين في مختلف التخصصات لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات وحضور الندوات التي تعقد خلال فترة الزيارة”، لافتا الى ان “الاتفاق أكد على تشجيع الإشراف المشترك للأساتذة الجامعيين في كلا الطرفين ولمرحلتي الماجستير والدكتوراه وتبادل الدورات التدريبية في التخصصات العلمية والتكنولوجية وتشجيع المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية وتقديم التسهيلات اللازمة لتدريب الطلاب المتفوقين في جامعات البلدين وإجراء البحوث المشتركة بين اعضاء هيأة التدريس في المؤسسات التعليمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومصر يوقعان اتفاقا تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ومصر يوقعان اتفاقا تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).