الهيئة التطبيعية توجهُ إنذاراً لنادي الديوانية بسبب تواجد الجماهير في المباريات الرسمية

2020/12/10 | 23:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إنذاراً إلى نادي الديوانية الرياضي بسبب الخروقات التي سجلت في المباراتين السابقتين اللتين أقيمتا على ملعب الفريق ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز .وخاطبت التطبيعية نادي الديوانية بالخروقات التي حدثت خلال مباراة فريقهم أمام نادي الطلبة من تواجد المشجعين والجمهور خارج اسوار الملعب، وفي المناطق القريبة، واستخدام السيارات

