العراق ومصر يوقعان اتفاقاً تنفيذياً للتعاون في مجال التعليم العالي

2020/12/10 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقع العراق ومصر اتفاقا تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي للسنوات (2020-2023).

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