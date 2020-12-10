بالفيديو.. إقالة مسؤول قبل تسلمه المنصب لسبب غير متوقع

2020/12/10 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لم تدم فرحة مسؤول كبير في تنزانيا طويلا، إذ خسر منصبه قبل أن يباشر عمله، بسبب فشله في قراءة نص اليمين القانونية أمام الرئيس.

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