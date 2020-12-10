تراجع عجز الموازنة الأمريكية خلال نوفمبر

2020/12/10 | 23:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت الموازنة في الولايات المتحدة عجزاً بأقل من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

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