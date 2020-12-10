الأحمر الديواني يتلقى إنذاراً من التطبيعية بسبب الجماهير

2020/12/10 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، إنذاراً إلى نادي الديوانية الرياضي بسبب الخروقات التي سجلت في المباراتين السابقتين اللتين أقيمتا على ملعب الفريق ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز.

وخاطبت التطبيعية بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الاول 2020)، "نادي الديوانية بالخروقات التي حدثت خلال مباراة فريقهم أمام نادي الطلبة من تواجد المشجعين والجمهور خارج أسوار الملعب، وفي المناطق القريبة، واستخدام السيارات (الرافعات) لتواجد المشجعين، في خرقٍ قانوني لشروط المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأشارت الهيئة إلى أنه "في حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد نادي الديوانية، والتي ستصل الى نقل المباريات خارج ملعب الديوانية، وحرصاً منا على سلامة الجميع، وللالتزام بتعليمات خلية الازمة، يجب أن يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلافي تكرار الأمر".

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