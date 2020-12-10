بعد الخطوة الأميركية.. الأمم المتحدة تؤكد ثبات موقفها من الصحراء

2020/12/10 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويسيطر على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير.

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