التطبيعية توجهُ إنذاراً لنادي الديوانية

2020/12/10 | 23:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إنذاراً إلى نادي الديوانية الرياضي بسبب الخروقات التي سجلت في المباراتين السابقتين اللتين أقيمتا على ملعب الفريق ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز .

وخاطبت التطبيعية نادي الديوانية بالخروقات التي حدثت خلال مباراة فريقهم أمام نادي الطلبة من تواجد المشجعين والجمهور خارج اسوار الملعب، وفي المناطق القريبة، واستخدام السيارات (الرافعات) لتواجد المشجعين، في خرقٍ قانوني لشروط المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الهيأة التطبيعية الى: أنه في حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد نادي الديوانية، والتي ستصل الى نقل المباريات خارج ملعب الديوانية، وحرصاً منا على سلامة الجميع، وللالتزام بتعليمات خلية الازمة، يجب أن يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلافي تكرار الأمر.

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