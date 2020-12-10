العبادي: الطائرة المسيرة التي استهدفت ابو مهدي المهندس وسليماني حصلت على موافقة عراقية

2020/12/10 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي عن ان الطائرة المسيرة التي استهدفت ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني حصلت على موافقة عراقية.وقال في تصريح متلفز ان أغلب الدول ساندت العراق لمنع توسع داعش إلى أراضيها.واضاف انه رفض اشتراك الطيران الإماراتي والإيراني في المعارك ضد داعش مبينا ان المستشارين الإيرانيين لا يتجاوز عددهم الـ40.واوضح العبادي ان الحديث حول محاصرته الحشد الشعبي مالياً غير صحيح.وقال ان معركة جرف النصر كانت أساسية لإثبات قدرتنا على هزيمة داعش مشيرا الى انمعركة تحرير الضلوعية كسرت العامل الطائفي وهزمت دعاية داعش.واضاف العبادي انه من خفّض رواتب الرئاسات الثلاث مبينا ان المرحلة كانت صعبة نتيجة هبوط أسعار النفط.وتابع: كنا نُتهم بأن العراقيين ليس لديهم إرادة للقتال.وقال: ان التضحيات على الأرض هي التي حققت النصر مؤكدا انه لا يمكن تحقيق الانتصار دون وحدة الشعب العراقي./انتهى7

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