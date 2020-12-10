2020/12/10 | 23:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن فصيل مسلح، الخميس، كسر اتفاق وقف العمليات ضد الأمريكيين في العراق، وتنفيذ هجمات جديدة ضد آليات للقوات الأمريكية أحدها قرب العاصمة بغداد.

ونشر فصيل "قاصم الجبارين"، أحد الفصائل المولاية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، والذي نشط بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ضمن ما عرف بـ"فصائل الظل"، بيانًا قال فيه إنَ الهدنة قد انتهت بعد "فسحة من الأمان تجرعنا فيها مرارة الصبر".

وأكد البيان، استئناف العمليات بهجمات ضد "آليات للقوات الأمريكية" في مدينة السماوة جنوبي البلاد وناحية اللطيفية قرب العاصمة بغداد، متوعدة بمواصلة العمليات ضد الأمريكيين في العراق "لحين الجلاء الكامل وخروجهم مذلولين".

بيان نشرته منصات تابعة للفصائل المسلحة

وألمحت الفصائل، مؤخرًا، عبر منصات تابعة لها، إلى هجمات "عنيفة" تخطط لشنها بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعمليتي قصف مقر لكتائب حزب الله على الحدود العراقية، وعملية مطار بغداد.

اقرأ/ي أيضًا:

"انشقاق" الفصائل أو سيناريو "الرعب"..



قيس الخزعلي يزاحم "أبو فدك"

صواريخ الفصائل "تتلطخ" بدماء الأطفال..



غليان ونُذر حرب في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصيل مُوالٍ لخامنئي يعلن كسر الهدنة ومهاجمة آليات أمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصيل مُوالٍ لخامنئي يعلن كسر الهدنة ومهاجمة آليات أمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).