غراديفا 2006ألن روب غرييه): شكل من اشكال الارهاصات العصرية/اسقاط روائي من نوع آخر - بلال سمير الصدّر

2020/12/11 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر من النادر ان يكون الحلم تمثيلا لفكرة واحدة،بل هو بوجه العموم تمثيل،بل قل اخراج مسرحي لجملة،لسلسلة من الافكار.....



الهذيان والأحلام في الفن-سيجموند فرويدقبل الحديث عن الفيلم واشكالياته،لا بد لنا من كتابة هذه المقدمة عن كتاب(غراديفا-فنتازية بومبية) للكاتب الألماني ويلهلم جونسون:نشر ويلهلم جنسن رواية (غراديفا-فنتازيا بومبية) على دفعات في صحيفة الصحافة الحرة الجديدة،الألمانية في عام 1902،مستوح ......





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