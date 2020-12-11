وفد الاقليم للجنة التفاوضية النيابية: مستعدون للتوصل الى اتفاق مع بغداد بهذا الشرط

2020/12/11 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عقد وفد حكومة اقليم كردستان المتوجه الى العاصمة بغداد، برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، مساء اليوم الخميس، اجتماعا مع لجنة تفاوضية مشكلة بتوصية من مجلس النواب ومكلفة لايجاد حلول مناسبة ودستورية للمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

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