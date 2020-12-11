رئيس زين العراق: السياسيون الفاسدون يغطون ما ندفعه من ضرائب هي الأعلى عربياً

2020/12/11 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق للاتصالات، علي الزاهد، سياسيين وصفهم بـ"الفاسدين" بالتغطية على ما تدفعه شركات الاتصال العاملة في العراق من ضرائب كبيرة.

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