محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط عند الإغلاق بعد بيانات اقتصادية

2020/12/11 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

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