ثروة الأسر الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

2020/12/11 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع صافي ثروة الأسر الأمريكية في الربع الثالث من العام الجاري، لترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق حيث عزز الاتجاه التصاعدي في الأسهم ثروة الأمريكيين

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