القبض على ستة من عناصر داعش في بغداد

2020/12/11 | 00:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على ستة عناصر من داعش في مناطق مختلفة من العاصمة.

وقال القيادة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الأول 2020) إن "قوة من استطلاع اللواء المشاة ٢٢ واستطلاع الفوج الثاني من اللواء المشاة ٢٢ القت القبض على المدعو (ث.ع.ج)المكنى ابو.س وفق احكام المادة ٤/أ ارهاب".

وأضافت، أنه "خرجت قوه من شعبة اسخبارات الفرقة ١١ وقوة من مغاوير الفرقة لتنفيذ واجب ضمن منطقة حي طارق الوسط وبدلالة مصدر تم مداهمة دار والقاء القبض بالجرم المشهود على كل من خمسة مطلوبين بحوزتهم ٧٥٠ غرام ماده تشبه الكرستال، و ٨ اكياس حبوب مختلفة، ومسدس نوع اج اس عدد ٢، ورمانة يدوية عدد اثنين، وميزان عدد اثنين وهواتف عدد ثمانية مختلفة الانواع، وبايب عدد ٢٠٠، ومبلغ مالي قدره ١٤٣٠٠ دولار امريكي، ودراجة نارية نوع تيماكس".

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