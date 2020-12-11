نابولي وريال سوسييداد يعبران بنجاح إلى دور الـ32

2020/12/11 | 00:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ نابولي الإيطالي ووريال سوسييداد الإسباني دور الـ32 من الدوري الأوروبي اليوم الخميس عقب المرحلة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات المسابقة القارية.

وانتزع ريال سوسييداد تعادلا بطعم الفوز 1-1 من ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” أمام مضيفه نابولي، في حين انهزم ألكمار الهولندي 2-1 أمام مضيفه رييكا الكرواتي الخميس في الجولة الختامية لمباريات المجموعة السادسة ضمن مرحلة المجموعات للبطولة القارية.

وبذلك تصدر نابولي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه سوسييداد، ليصعدا سويا للأدوار الإقصائية في البطولة، بينما احتل ألكمار المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وبقي رييكا في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط، ليودعا المشاركة في المسابقة القارية هذا الموسم.

وبادر نابولي بالتسجيل عبر لاعبه البولندي بيوتر زيلينيسكي في الدقيقة 35، قبل أن يعادل الفريق الباسكي الكفة بهدف قاتل عن طريق البرازيلي ويليان جوزيه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي اللقاء الآخر، تقدم رييكا بهدف عن طريق لوكا مينالو في الدقيقة 52، لكن أوين وينديل تمكن من تعديل الكفة لألكمار في الدقيقة 57.

واضطر ألكمار للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه غاسبر كارلسون في الدقيقة 81، ليستفيد أصحاب الأرض من النقص العددي في صفوف الضيوف، بتسجيل إيفان توميشاك الهدف الثاني للفريق الكرواتي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

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