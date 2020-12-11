الجيل الجديد يعلن دعمه للتظاهرات ويؤكد استعداده للمشاركة فيها

2020/12/11 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن حراك الجيل الجديد، الخميس، دعمه لكل الجهود الرامية في توحيد المطالب المشروعة للمتظاهرين، مؤكدا استعداده للتظاهر معهم في اي وقت.

وقال الحراك في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه (10 كانون الاول 2020)، ان عدد من الاعزاء تحت مسمى (الاصوات المعترضة) طالبوا القوات الامنية والجهات السياسية بدعم التظاهرات.

واضاف البيان، نحن الجيل الجديد نعلن عن دعمنا لجهودكم ونشد على ايديكم ومستعدون في كل وقت للمشاركة في التظاهرات.

واشار البيان، ان الجيل الجديد لم يتلق طلبا من الاعزاء المحتجين بالمشاركة معهم، لكن نشد على ايديهم في المطالبة بحقوقهم من خلال التظاهرات، ومستعدين للمشاركة بالاحتجاجات.

وبين الجيل الجديد في بيانه ان سيشارك يوم غد الجمعة في التظاهرات التي ستقام في الساعة 1:30 ظهرا في عموم الاقضية والنواحي بمحافظة السليمانية.

ودعا الجيل الجديد في ختام بيانه المواطنين بالمشاركة في تظاهرات يوم غد الجمعة.

وفي وقت سابق، اعلن عدد من المحتجين، عن موعد انطلاق التظاهرات في محافظة السليمانية.

وقال المحتجون في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم الخميس، (10 كانون الاول 2020) ان التظاهرات ستبدأ يوم غد الجمعة امام مجلس محافظة السليمانية، تنديدا بالاوضاع الاقتصادية المتردية وانقطاع الرواتب.

واضاف المحتجون، يجب ان نكون يدا واحدة في التظاهرات، وان لا نسمح باراقة الدماء مرة اخرى في الاحتجاجات.

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