ادارة نادي الزوراء تجتمع بالملاك التدريبي واللاعبين لمناقشة تراجع نتائج فريقها الكروي بالدوري الممتاز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الزوراء تلتقي بالكادر التدريبي ولاعبي الفريق لبحث اسباب انخفاض مستوى الفريق في المباريات الاخيرة بعد التعادل في مبارتي الكهرباء ونفط البصرة الكادر التدريبي واللاعبين تعهدوا على تحسين الصورة خلال المباريات القادمة وخاصةً ان الفريق لازال في المراكز المتقدمة وبامكانه اعتلاء الصدارة في الجولات القادمة

