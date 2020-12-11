السيد الصدر يوضح دعوته لترميم البيت الشيعي ويصف تجربة التحالفات الوطنية بـ

2020/12/11 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، دعوته لترميم "البيت الشيعي" قبل خوض الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل 2021.

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