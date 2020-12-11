مقتدى الصدر يفسر دعوة البيت الشيعي: لسنا متقلبين بل ضد الالحاد والكفر

2020/12/11 | 00:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، دعوته لاعادة ترميم "البيت الشيعي" بأنها ترميم عقائدي يبعد كل الفاسدين عن سدة الحكم بل ومحاسبة الفاسدين منهم قضائياً.

الصدر وفي تدوينة مطولة، اطلع عليها "ناس" (11 كانون الاول 2020)، "اتركونا نتحالف مع انفسنا من جهة..



ونسعى الى تقوية عقيدتنا..



فاذا قوي التشييع الاعتدالي، فهذا انتصار للاعتدال السني والاعتدال المدني والشيوعي والاقليات اجمع وهو انتصار للاستقلال والسيادة".

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