2020/12/11 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدع عام سويسري، الخميس، عن "أدلة" تشير إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مذنب "بسوء الإدارة" من خلال قيامه برحلة على متن طائرة خاصة تحمل الاتحاد تكلفتها.

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