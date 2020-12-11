2020/12/11 | 00:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر :" اننا حينما نقول نريد ترميم البيت الشيعي فهذا لا يعني تحالفنا مع الفاسدين ،انما يعني انه ترميم عقائدي يبعد كل الفاسدين عن سدة الحكم ومحاسبتهم قضائيا ".وقال الصدر في تغريدة على تويتر :" اننا، ان رممنا بيتنا الشيعي ، فهي خطوة اولى للذهاب الى البيوت الاخرى والتعامل معهم باخوة ومحبة ، فلا معنى لان نتعاون مع الاخرين ولا بيت لنا "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : عندما نتحدث عن ترميم البيت الشيعي فهو ترميم عقائدي ولايعني تحالفنا مع الفاسدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : عندما نتحدث عن ترميم البيت الشيعي فهو ترميم عقائدي ولايعني تحالفنا مع الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).