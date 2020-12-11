النقل التلفزيوني يجبر المسابقات على تغيير توقيتات مباراتين بالممتاز

2020/12/11 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم الجمعة (11 كانون الاول 2020)، تغيير توقيت مباراتين بالجولة الثامنة لمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" من أجل إتاحة الفرصة لنقلِ أكثر عددٍ ممكن من المباريات تلفزيونيا لجمهورنا الحبيب، قررت لجنة المسابقات تغيير أوقات المباراتين الآتيتين في الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز" .

واضافت،" سيتم تغيير توقيت مباراة الزوراء والصناعات الكهربائية ستقام في الساعة الرابعة والربع عصرًا بدلاً من الثانيةِ من بعد الظهرالاحد المقبلعلى ملعب الشعب الدولي ، فيما سيتم تغيير مباراة الشرطة والنجف من الساعة السادسةِ والنصف إلى السابعة والنصف من نفس اليوم على الشعب الدولي ايضا".

وتنطلق الجولة الثامنة لمنافشسات دوري الكرة الممتاز يوم السبت المقبل بإقامة اربع مباريات، فيما تختتم الجولة نفسها يوم الاحد.

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