التطبيعية تهدد نادي الديوانية بنقل مبارياته في حالة دخول الجماهير المباريات الرسمية

2020/12/11 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس (10 كانون الاول 2020) إنذاراً إلى نادي الديوانية بسبب الخروقات التي سجلت في المباراتين السابقتين اللتين أقيمتا على ملعب الفريق ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز ودخول جمهور الفريق الى ملعب المباراة .

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إنها،" خاطبت التطبيعية نادي الديوانية بالخروقات التي حدثت خلال مباراة فريقهم أمام نادي الطلبة من تواجد المشجعين والجمهور خارج اسوار الملعب، وفي المناطق القريبة، واستخدام السيارات (الرافعات) لتواجد المشجعين، في خرقٍ قانوني لشروط المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأشارت أنه،" في حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد نادي الديوانية، والتي ستصل الى نقل المباريات خارج ملعب الديوانية، وحرصاً منا على سلامة الجميع، وللالتزام بتعليمات خلية الازمة، يجب أن يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلافي تكرار الأمر".

يشار الى أن خلية الازمة كانت قد منعت الجمهور من دخول اي نشاط رياضي منذ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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