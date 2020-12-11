السيد الصدر: ترميم البيت الشيعي لا يعني التحالف مع الفاسدين

2020/12/11 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع – بغداد

رأى زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن ترميم "البيت الشيعي"، لا يعني التحالف مع الفاسدين.

وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفنا مع الفاسدين على الاطلاق، وانما هو ترميم عقائدي يبعد كل الفاسدين عن سدة الحكم".

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