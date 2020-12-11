البوليساريو ترد على اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

2020/12/11 | 01:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نددت جبهة البوليساريو، الخميس، "بأشد العبارات" بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

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