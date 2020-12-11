هل يمكن التخلي عن الكمامة بعد تلقي لقاح كورونا؟

2020/12/11 | 01:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيكون على الناس الاستمرار في ارتداء كمامة الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي لبعض الوقت رغم البدء بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

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