غرامات بملايين الدولارات ضد غوغل وأمازون في فرنسا

2020/12/11 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت السلطات الفرنسية على كل من موقعي غوغل وآمازون دفع غرامات بلغ مجموعها 163 مليون دولار، وذلك لانتهاكها الضوابط التي وضعتها الدولة لسياسات الإعلان وملفات تعريف الارتباط المتعلقة بها، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

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